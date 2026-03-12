Groß Pankow (dpa/bb) – In der Gemeinde Groß Pankow (Landkreis Prignitz) ist ein Tiertransporter umgekippt. «Zehn Bullen sind geflüchtet», teilte die Landkreisverwaltung mit. Nun werde durch das Veterinäramt nach den Tieren gesucht.

Menschen, die die Tiere erblickten, sollten sich diesen nicht nähern. Wer sie sieht, solle die Polizeiinspektion Prignitz oder das Veterinäramt des Landkreises anrufen. Autofahrer wurden gebeten «im Raum Karstädt/Reetz besonders vorsichtig» zu fahren. Weitere Angaben, etwa zur Unfallursache, machten die Behörden zunächst nicht.



