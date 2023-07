Kleinmachnow (dpa) – Die Brandenburger Landestierschutzbeauftragte Anne Zinke lehnt das Halten von Wildtieren in Gefangenschaft oder in privater Hand ab. In der begrenzten Umgebung sei es nicht möglich, den Bedürfnissen des Tieres – wie eine artgemäße Bewegung – gerecht zu werden, sagte Zinke am Donnerstag. Außerdem gehe mit der Haltung eine besondere Sorgfaltspflicht auch wegen der Gefährlichkeit des Tieres einher. Sollte es sich bei dem gesuchten Tier tatsächlich um eine Löwin handeln, wäre dies fatal, da der Ausflug tödlich für das Tier enden könnte. Die Verantwortung liege bei dem Tierhalter oder der Tierhalterin. In Kleinmachnow und in Berlin sucht die Polizei nach einem entlaufenen Wildtier – mutmaßlich eine Löwin.