Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wegen des stürmischen Wetters in Brandenburg ist der Tierpark Cottbus am Donnerstag geschlossen geblieben. Die Entscheidung des Tierparks sei in Absprache mit der Feuerwehr getroffen worden, teilte die Stadt Cottbus mit. Grund dafür war demnach die amtliche Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg. Auch Teile des Volksparks Potsdam werden daher bis Samstagfrüh vorsorglich gesperrt. Davon betroffen seien der Waldpark im Osten sowie ein Abschnitt des Remisenparks im Norden der Grünanlage, in dem es viele Altbäume gebe, so die ProPotsdam GmbH.

Die Regionalleitstelle der Feuerwehr in Brandenburg registrierte bis zum Mittag sieben witterungsbedingte Einsätze durch umgestürzte Bäume oder heruntergefallene Äste. In Berlin war die Lage der Feuerwehr zufolge bis in die Mittagsstunden relativ ruhig. Parks und Gärten bleiben laut der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Donnerstag vorerst geöffnet. Dennoch würden Besucherinnen und Besucher um Vorsicht gebeten. Von einem Parkbesuch werde möglichst abgeraten, sagte ein Sprecher der Stiftung der dpa.