Berlin (dpa/bb) – Wegen präventiver Sicherheitsmaßnahmen der Feuerwehr wird der Tiergarten-Tunnel von Montagabend um 21.00 Uhr bis Dienstagmorgen um 5.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Dabei geht es um Einsatztaktik der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technische Einrichtungen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. «Um die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, finden die Arbeiten im Tunnel in der Nacht statt.» Es wird empfohlen, den Bereich in der Nacht möglichst weiträumig zu umfahren.