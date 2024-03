Potsdam (dpa/bb) – Das Naturkundemuseum in Potsdam soll in diesem Jahr einen neuen Ausstellungsbereich bekommen. «Für den Fischotter und den Biber entsteht ein neuer Lebensraum und ein Ausstellungsteil rund um das Thema Säugetiere und Vögel am Wasser», erklärte eine Sprecherin des Museums am Donnerstag. In dem neu gestalteten Teil wird es einen Einblick unter die Wasseroberfläche geben. «Schwimmende Biber, tauchende Kormorane und eine Biberburg zeigen den Lebensraum der Havelseen», so die Sprecherin. Aktuell werde außerdem an einer Audiotour für kleine Kinder und Grundschulkinder gearbeitet.

Im vergangenen Jahr verzeichnete das Naturkundemuseum in Potsdam einen Besucherrekord. Insgesamt kamen rund 34.000 Menschen in die Einrichtung in der Potsdamer Innenstadt. Seit wenigen Monaten hat die Unterwasserwelt nach einer umfangreichen Sanierung wieder geöffnet.