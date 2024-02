Potsdam (dpa/bb) – Die Zahl der Menschen, die bei Verkehrsunfällen in Brandenburg gestorben sind, ist laut des Innenministeriums im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand in der Geschichte des Bundeslandes gefallen. 2023 kamen 108 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Im Jahr 2022 wurden noch 112 Unfälle mit einem tödlichen Ausgang verzeichnet, damit sank die Zahl der Verkehrsunfalltoten im Vergleich zum Vorjahr um vier Menschen.

Leicht gestiegen ist allerdings die Zahl der Verkehrsunfälle und der dabei Verletzten. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 74.037 Verkehrsunfälle registriert, das sind 3,5 Prozent mehr als 2022. Die Zahl der dabei Verletzten stieg im gleichen Zeitraum um 3,3 Prozent auf 10.923 Verletzte. Mehr als die Hälfte der Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, geschahen den Angaben zufolge innerorts. Die häufigste Unfallursache ist nach Angaben des Innenministeriums wie auch im Vorjahr das Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes gewesen, gefolgt von Geschwindigkeitsunfällen. Die Zahl der Unfälle aufgrund von Geschwindigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent gestiegen.

Trotz des historischen Tiefstandes wolle man weiter in die Verkehrssicherheit investieren, teilte Verkehrsminister Rainer Genilke (CDU) mit. «Jeder Verletzte und jeder Verkehrstote ist einer zu viel», hieß es weiter.

Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle ereigneten sich auf Landstraßen (56). Im Vergleich zum Vorjahr starben deutlich mehr Menschen bei Unfällen innerhalb geschlossener Ortschaften. Konkret stieg die Zahl der Toten hier auf 34, im Jahr 2022 waren es noch 27. Auf den Autobahnen starben 18 Menschen im vergangenen Jahr.