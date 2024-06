Buckow/Podelzig (dpa/bb) – Ein Name, ein Landkreis, zwei Bürgermeister – Die beiden Thomas Mix aus Buckow und Podelzig (beides Landkreis Märkisch-Oderland) sind bei den Kommunalwahlen am Sonntag jeweils erneut zum Bürgermeister ihrer Gemeinde gewählt worden. Der Buckower Thomas Mix (SPD) erhielt nach Angaben der Gemeinde 62,2 Prozent der Stimmen. Der andere Thomas Mix (Wählergruppe «Bürger für Podelzig») kam in Podelzig sogar auf 75,2 Prozent.

Die beiden Orte Podelzig und Buckow trennen nur etwa 30 Kilometer Luftlinie. Das 900-Einwohner-Dorf Podelzig liegt im Oderbruch und ist vor allem aufgrund der schweren Kämpfe im Zweiten Weltkrieg um den Ortsteil Klessin bekannt. Die Kleinstadt Buckow mit 1500 Einwohnern und dem Beinamen «Perle der Märkischen Schweiz» findet sich am Ufer des Schermützelsees und hat eine lange Tradition als Gesundheitsstandort und Kneipp-Kurort.

Namensvetter in der Politik kommen gelegentlich vor. Im aktuellen Landtag von Sachsen-Anhalt sitzen etwa zwei Matthias Büttner. Beide gehören der AfD-Fraktion an.