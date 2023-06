Teterow (dpa) – Die Kunstgalerie in Teterow südöstlich von Rostock widmet ihre diesjährige Sommerausstellung dem Maler Volkmar Förster. Unter dem Titel «G. Eden» sind vom 23. Juni an Malereien, Grafiken und Installationen des 83-jährigen Künstlers zu sehen, sagte eine Sprecherin der Galerie am Dienstag in Teterow. Förster setzte sich humorvoll und farbenfroh mit dem biblischen Sündenfall auseinander.

Förster stammt aus Chemnitz in Sachsen, lebte lange im Vogtland, arbeitete an mehreren Theatern und hat sich inzwischen in der Region Boitzenburg in der Uckermark in Nordbrandenburg angesiedelt.

Die Ausstellung wird bis Ende August in Teterow gezeigt. Die Laudatio soll Theaterregisseur Rudolf Koloc aus Berlin halten. Die Galerie im Teterower Kulturbahnhof gilt als einer der wichtigsten und vielseitigsten kulturellen und touristischen Treffpunkte im Osten Deutschlands.