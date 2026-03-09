Rüdersdorf (dpa/bb) – Die A10 bei Rüdersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) ist nach dem Lkw-Brand wieder freigegeben worden. Die Umleitungen an der Anschlussstelle Erkner werden laut einem Polizeisprecher abgebaut und es stehen wieder beide Fahrstreifen in Richtung Dreieck Barnim zur Verfügung. Dennoch bleibt die Geschwindigkeit vorerst auf 60 km/h beschränkt.

Der Brand ereignete sich demnach auf der Mühlenfließbrücke. Ein technischer Defekt könnte laut dem Sprecher das Feuer ausgelöst haben. Laut der Autobahn GmbH Nordost wurden an der Brücke keine Bauwerksschäden festgestellt.



