Neutrebbin (dpa/bb) – Ein 19-Jähriger hat in Neutrebbin (Landkreis Märkisch-Oderland) mit einem gestohlenen Traktor samt Anhänger einen Unfall verursacht. Daraufhin kam er laut Angaben der Polizei am Morgen auf einem Bahnübergang zum Stehen.

Kurz darauf wurde klar, dass dem jungen Mann das Fahrzeug gar nicht gehörte und er damit bereits einen Unfall verursacht hatte: Der Fahrer war zuvor durch ein Privatgrundstück gefahren und gegen einen Carport gestoßen, wie es hieß. Außerdem habe ein Drogentest bei ihm angeschlagen.





Insgesamt wird die Schadenshöhe auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Der 19-Jährige müsse sich nun unter anderem wegen Diebstahls und besonders schwerer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, sagte die Polizei.