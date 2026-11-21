Berlin (dpa/bb) – Wegen einer technischen Störung ist die Internetwache der Berliner Polizei derzeit nicht erreichbar. Das teilte die Behörde über ihren WhatsApp-Kanal mit. Bürger können deshalb vorübergehend keine Anzeigen online erstatten, Hinweise übermitteln oder Versammlungen anmelden.

Wann der Online-Dienst wieder funktioniert und woran die Störung liegt, war zunächst unklar. Eine Polizeisprecherin konnte dazu auf Nachfrage keine Angaben machen.





In Notfällen sollen sich Bürger weiterhin über den Notruf 110 an die Polizei wenden. Sprech- und hörgeschädigte Menschen können dafür ein Fax an die 110 schicken oder die Nora-App nutzen. Anzeigen können zudem persönlich auf jedem Polizeiabschnitt erstattet werden. Sobald die Internetwache wieder verfügbar ist, will die Polizei darüber informieren.