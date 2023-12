Berlin (dpa/bb) – Die Einschränkungen bei den Berliner Bürgerämtern aufgrund technischer Probleme dauern am Freitag an. Weiterhin könnten keine Ausweisdokumente wie Reisepässe oder Personalausweise ausgestellt werden, teilte die Senatskanzlei am Freitag auf Anfrage mit. Vereinbarte Termine zur An-, Um- oder Abmeldung eines Wohnsitzes könnten hingegen seit Donnerstag wieder angeboten und wahrgenommen werden. «Alle Beteiligten arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Behebung der technischen Probleme», hieß es weiter. Sobald wieder alle Dienstleistungen uneingeschränkt angeboten würden, werde die Senatsverwaltung die Bürgerinnen und Bürger informieren.

Nach Angaben der Senatskanzlei stellte das ITDZ, der zentrale IT-Dienstleister des Landes Berlin, bereits am Wochenende eine technische Fehlfunktion in einer Datenbank fest, die zu Problemen bei den Bürgerämtern insbesondere im Bereich des Meldewesens führt. Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten habe die Bürgerämter am zweiten Weihnachtsfeiertag darüber in Kenntnis gesetzt.

Mehrere Bürgerämter informierten am Mittwoch daraufhin unter anderem in sozialen Medien über die Schwierigkeiten. Das Bezirksamt Mitte etwa veröffentlichte auf der Plattform X (ehemals Twitter) einen Hinweis, dass am Mittwoch wegen des Ausfalls der Software keine Bürgeramtstermine möglich waren.

Der Sprecher des Bezirksamts, Christian Zielke, sagte am Mittwoch, für diejenigen, die zwischen den Jahren frei und sich gefreut hätten, einen Bürgeramtstermin zu haben, sei das verständlicherweise sehr ärgerlich.