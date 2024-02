Potsdam/Wittenberge (dpa/bb) – Tausende Menschen haben in Brandenburg ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Allein in Potsdam protestierten mehrere hundert Menschen dagegen und demonstrierten für Vielfalt. «Ganz Potsdam stoppt die AfD», rief die Menge auf dem Alten Markt in der Innenstadt und anschließend «Nazis raus!». Auf Transparenten war zu lesen «Wir bleiben vielfältig, demokratisch und weltoffen» oder «Bunt statt braun». Das Klimaschutzbündnis Fridays for Future hatte zu der Kundgebung und einer anschließenden Lichteraktion aufgerufen.

In Eberswalde (Landkreis Barnim), Mahlow (Teltow-Fläming), Luckau (Dahme-Spreewald), Wittenberge (Prignitz), Falkensee (Havelland) und Ahrensfelde (Barnim) waren ebenfalls Demonstrationen geplant. Die Polizei sagte am späten Nachmittag, die Veranstaltungen seien friedlich und ohne Vorkommnisse verlaufen. Bereits am Samstag hatte es in mehreren Orten in Brandenburg Aktionen gegen Rechtsextremismus gegeben.