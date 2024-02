Berlin (dpa/bb) – Mehr als 1000 Menschen haben in Berlin gegen eine Veranstaltung mit dem früheren AfD-Politiker André Poggenburg demonstriert. Sie versammelten sich am Samstagabend in Lankwitz im bürgerlichen Bezirk Steglitz-Zehlendorf vor dem Ort der geplanten Diskussions-Veranstaltung, an der Poggenburg teilnehmen sollte. Die Polizei sprach von rund tausend Teilnehmern am frühen Abend und weiterem Zustrom.

Viele Demonstranten trugen Plakate und Transparente gegen Rechtsextremismus und gegen führende Politiker der AfD. Unter den Teilnehmern waren junge und alte Menschen sowie Familien mit Kindern. Auch Vertreter der linksradikalen Antifa fanden sich ein und skandierten Sprechchöre gegen die AfD.

Die Demonstration des Bündnisses «SZ weltoffen» stand unter dem Motto: «Unser Kiez ist bunt. Kein Platz für Rassismus». Auch die Linkspartei hatte zum Protest aufgerufen.

Poggenburg war Vorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt und gemeinsam mit Björn Höcke ein Gründer des sogenannten Flügels in der AfD, der in Teilen als rechtsextrem galt.