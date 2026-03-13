Berlin (dpa/bb) – 17.681 Berlinerinnen und Berliner sind vergangenes Jahr aus einer Glaubensgemeinschaft ausgetreten. Das geht aus einer Antwort der Justizverwaltung auf eine schriftliche Anfrage des SPD-Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg hervor. Aus der evangelischen Kirche traten 10.703 Menschen aus, aus der römisch-katholischen Kirche 6.840.

106 Menschen jüdischen Glaubens kehrten der jüdischen Gemeinde den Rücken. 32 weitere Austritte fallen auf sonstige Religionsgemeinschaften, wie es in den Angaben heißt. Insgesamt betrachtet wurden die meisten Austritte im Amtsgericht Schöneberg (2.663) vollzogen.





So viele Menschen traten 2024 aus

Für das Jahr 2024 hatte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) für beide Bundesländer 16.519 Austritte gemeldet. Dem Erzbistum Berlin kehrten in demselben Jahr 9.172 katholische Christen den Rücken.

Wer aus einer Religionsgemeinschaft austreten will, muss persönlich eine entsprechende Erklärung abgeben. In Berlin kostet der Austritt 30 Euro.