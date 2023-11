Berlin (dpa) – Tausende Menschen sind in Berlin zu einer propalästinensischen Demonstration gekommen. Rund 3200 Menschen nahmen in der Spitze am Samstagnachmittag an der Veranstaltung mit dem Titel «Solidarität für Palästina» teil, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Eine mehrköpfige Gruppe von Jugendlichen habe Sprechchöre für die islamistische Hamas skandiert. Nach einer Ansprache hätten sie diese wieder unterlassen. Zuvor hatten Medien berichtet.

Die Polizei habe von einigen Teilnehmern die Identitäten festgestellt. Angemeldet waren den Angaben zufolge bis zu 5000 Menschen. Die Demonstration sei ansonsten ruhig verlaufen. Der Protestmarsch führte vom Anhalter Bahnhof bis zum Berliner Dom in Mitte.