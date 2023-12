Berlin (dpa/bb) – Rund eine Woche nach dem Fund eines getöteten 42-Jährigen in einer Wohnung in Berlin-Wedding ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, wie die Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der 56-Jährige stehe im Verdacht, den Mann ermordet zu haben. Der 42-Jährige war am Donnerstag vergangene Woche leblos in einer Wohnung in der Utrechter Straße gefunden worden.

Ermittlungen der Mordkommission des LKA und der Staatsanwaltschaft führten demnach zu dem Tatverdächtigen. Am Mittwoch wurde er in Wedding festgenommen, am Donnerstag Haftbefehl erlassen, wie es hieß.