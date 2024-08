Berlin (dpa/bb) – Zwei mutmaßliche Räuber sind auf der Flucht in die Spree gesprungen. Die Polizei nahm einen der beiden anschließend fest, der zweite Tatverdächtige ist entkommen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sollen beide in der Nacht zu Donnerstag in Friedrichshain das Personal einer Bar bedroht und zur Herausgabe der Kasse aufgefordert haben. Als es den Männern misslang, die Kasse zu öffnen, rissen sie die Kasse aus der Verankerung und flüchteten damit.

Die mutmaßlichen Räuber liefen laut Zeugenaussagen auf die Warschauer Straße. Unterwegs ließen sie die geraubte Kasse zurück. An der East-Side-Gallery versperrte ihnen laut Polizeiangaben ein Zeuge den Weg mit seinem Auto. Einer der Männer sei gegen das Fahrzeug gestoßen. Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen in die Spree gesprungen sein. Die Polizei griff einen von ihnen wenig später auf. Der 29-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.