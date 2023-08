Berlin (dpa/bb – Ein 46-Jähriger, der an einer Serie von Taschendiebstählen an Bahnhöfen beteiligt gewesen sein soll, muss sich seit Freitag vor dem Berliner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, seit Jahren als professioneller Taschendieb zu agieren. Erlangtes Diebesgut wie EC-Karten oder Wohnungsschlüssel seien für weitere Taten benutzt worden, etwa Betrug und Wohnungseinbruchsdiebstahl. Zu Prozessbeginn am Freitag hat der 46-Jährige zu den Vorwürfen geschwiegen.

Dem Angeklagten werden 26 Taten in der Zeit von Ende Dezember 2021 bis zum 12. Januar 2023 vorgeworfen. Dazu sei er aus seiner nordmazedonischen Heimat angereist, heißt es in der Anklage. Er habe teilweise mit einem Mittäter agiert. Durch die Taten habe er Beute im Wert von rund 20 000 Euro erlangt, so die Anklage.

Aus Rucksäcken oder Taschen wurden laut Ermittlungen vor allem Geldbörsen entwendet. Tatorte seien unter anderem der U-Bahnhof Rathaus Neukölln, der U-Bahnhof Kottbusser Tor und der Berliner Ostbahnhof gewesen. In einem Fall erlitt eine Betroffene laut Anklage einen Schaden von über 9000 Euro, weil eine bei dem Diebstahl erlangte Kreditkarte von Tätern eingesetzt worden war.

Der wegen Diebstahls vorbestrafte Angeklagte befindet sich seit knapp sieben Monaten in Untersuchungshaft. Der Prozess wird am 24. August fortgesetzt.