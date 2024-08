Berlin (dpa/bb) – Ein mutmaßlicher Taschendieb ist bei einem Fluchtversuch aus der Polizeiwache am Kottbusser Tor von einem Balkon gesprungen. Der 35-Jährige stürzte am Mittwochnachmittag mehrere Meter in die Tiefe auf die Adalbertstraße und verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Er sei wahrscheinlich auf einem Stahlpoller gelandet.

Kriminalbeamte hatten den Tatverdächtigen festgenommen und zur Feststellung der Personalien mit auf die Wache genommen. Gegen den Mann lag ein offener Haftbefehl wegen Taschendiebstahls vor, hieß es. Laut Polizei flüchtete er durch ein Fenster eines Vernehmungsraums auf einen Balkon. Von dort sprang er in die Tiefe.

Trotz der heftigen Verletzungen im Beckenbereich rannte er von dort aus weiter. Nach ein paar Metern ergriffen ihn Polizisten. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte kam der Verletzte ins Krankenhaus.