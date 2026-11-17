Berlin (dpa/bb) – Der Streik der Beschäftigten an der Charité geht weiter. Im Rahmen des Tarifkonflikts sind morgen (Mittwoch) vor allem Azubis und Dual-Studierende aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Beim Ausbildungsstreiktag im Rahmen der Streikwoche, die von Montag bis Freitag geht, versammeln sich Auszubildende und Dual-Studierende am Mittwochmorgen (9.00 Uhr) am Hochhaus Charité Mitte. An der Kundgebung sollen nach Verdi-Angaben auch Politikerinnen und Politiker teilnehmen, darunter die Linke-Vorsitzende Ines Schwerdtner.





Bei dem Tarifkonflikt geht es um den Entlastungstarifvertrag. Er soll Beschäftigte vor Überlastung schützen und Voraussetzungen für eine gute Patientenversorgung schaffen. Seit Montag finden bis Donnerstag parallel Verhandlungen statt.

Tarifvertrag ist Erfolgsmodell

Aus Gewerkschaftssicht ist der Tarifvertrag Entlastung ein Erfolgsmodell, der die Arbeitsbedingungen und die Versorgungssituation spürbar verbessert hat. Das sieht auch die Charité so, wie Vorständin Personal und Pflege, Carla Eysel, sagte. So gebe es für fünf Schichten, in denen die Besetzung nicht dem Tarifvertrag entspricht, sogenannte Charité-Entlastungspunkte (Chep). Diese können Beschäftigte in Freizeitausgleich oder einen finanziellen Ausgleich umwandeln. Zugleich baute die Charité seit 2021 weitere 1.100 Fachkräfte auf.

Verbesserte Besetzung soll beibehalten werden

Der Tarifvertrag sei aber von der Charité zum Ende dieses Jahres gekündigt worden, weil der Bundesgesetzgeber die Finanzierung verändert habe und der Uni-Klinik damit deutlich weniger Geld zur Verfügung stehe. Die verbesserte Besetzung will die Charité erhalten.

Vom finanziellen Ausgleich will die Charité aber abrücken und stattdessen den Freizeitausgleich bevorzugen. Die Entlastungspunkte sollen auch umwandelbar sein, etwa für eine betriebliche Altersvorsorge, ein Lebensphasenkonto oder einen Kinderbetreuungszuschuss.

Der Charité zufolge würden die aktuellen Forderungen von Verdi Einstellungen von bis zu 300 zusätzlichen Pflegefachkräften und Mehrausgaben von 23 bis 25 Millionen Euro bedeuten. Verdi wirft dem Vorstand der Charité vor, eine Lösung am Verhandlungstisch zu blockieren. Die Charité wies dies zurück.