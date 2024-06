Potsdam (dpa/bb) – Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag am «Tag der offenen Tür» den Landtag in Potsdam besucht. Viele Besucher hätten die Gelegenheit genutzt, das rekonstruierte ehemalige Potsdamer Stadtschloss zu besichtigen, erklärte eine Sprecherin des Landtags am Nachmittag. Sie konnten Teile des Komplexes sehen, die sonst nicht jederzeit zugänglich sind: etwa das Knobelsdorff-Treppenhaus, das Archäologische Fenster im Erdgeschoss und den Plenarsaal mit Besuchertribüne.

Ebenso wurden Gastgeschenke von internationalen Partnern des Landtags gezeigt und die Abläufe bei offiziellen Besuchen erklärt. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg öffnete seine Studioräume im Landtag für Besucher.