Berlin (dpa/bb) – Mit dem erneuten bundesweiten «Tag der offenen Gesellschaft» will eine Initiative mehr Beteiligung der Menschen in Deutschland an Gesprächen, Diskussionen und Meinungsbildung erreichen. «Am 15. Juni bringen wir alle unsere Tische und Stühle raus und laden zum Gespräch ein. Nur durch Gespräche lernen wir neue Perspektiven kennen, entkräften wir Vorurteile und bauen gemeinsam eine wehrhafte Demokratie», teilte die Initiative Offene Gesellschaft mit. Erwartet würden in ganz Deutschland mehrere Zehntausend Teilnehmer.

In mehr als 100 Städten und Orten werde es insgesamt mehr als 150 Veranstaltungen geben, teilte die Initiative mit. Allein in Berlin sollen es 15 Veranstaltungen sein, eine der größten mit 1000 Teilnehmern am Museum Futurium nahe dem Hauptbahnhof an der Spree. Die Aktion, die es zum achten Mal gibt, richte sich gezielt gegen Spaltung, Ausgrenzung und Diskriminierung. Unterstützt wird sie von mehreren Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden. Alle interessierten Menschen und Organisationen seien eingeladen, sich anzuschließen und aktiv zu beteiligen.