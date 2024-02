Berlin (dpa/bb) – Knapp zwei Wochen nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Mariendorf fahndet die Polizei weiter nach den Tätern. Nach den Ermittlungen haben sie mindestens 100.000 Euro erbeutet. «Die Täter haben eine Beute im unteren sechsstelligen Bereich erzielt», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet.

Die maskierten Täter hatten die Sicherheitsleute am Mariendorfer Damm überfallen, als diese am 9. Februar kurz nach 9.00 Uhr mit dem Geldtransporter vor einer Bankfiliale vorfuhren. Einer der überfallenen Männer erlitt laut Polizei eine Verletzung am Kopf. Die Täter flüchteten in einem Auto. Den Fluchtwagen setzten sie nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wenig später in Brand.

Die Polizei hatte kurz nach der Tat ein in Flammen stehendes Fahrzeug nur wenige Minuten vom Tatort entfernt auf einem Parkplatz im Bezirk Neukölln gefunden. Die Ermittler sind überzeugt, dass es sich um das Fluchtauto handelte. Weitere Spuren würden ausgewertet, hieß es. In der Vergangenheit kam es in Berlin immer wieder zu Überfällen auf Geldtransporter.