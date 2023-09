Berlin (dpa) – Dank Dreifach-Torschütze Haris Tabakovic hat sich Hertha BSC im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga Luft verschafft und die Abstiegsplätze verlassen. Die kriselnden Berliner gewannen am Sonntag zu Hause gegen den Tabellennachbarn Eintracht Braunschweig 3:0 (2:0) und verbesserten sich auf Rang 15. Die Niedersachsen rutschten dagegen auf den vorletzten Platz.

Hertha-Neuzugang Tabakovic stocherte den Ball erst über die Linie (38. Minute), dann verwandelte der Mittelstürmer einen Handelfmeter (45.+2) souverän – und schließlich traf der Angreifer aus rund zehn Metern (71.) zum Endstand. Zwei weitere vermeintliche Treffer des Schweizers wurden wegen Abseitsstellungen aberkannt.

Vor 43.528 Zuschauern erarbeiteten sich die Hausherren vor allem über ihren schnellen Außenbahnspieler Fabian Reese immer wieder Chancen. Einzig beim Torabschluss mangelte es zu Beginn an Präzision. Dann erlöste Tabakovic die blau-weiß gekleideten Hertha-Fans gleich doppelt. Berlins Torwart Robert Kwasigroch war bis auf eine Parade zunächst beschäftigungslos. Das 19 Jahre alte Eigengewächs rückte kurzfristig für den erkrankten Tjark Ernst in die Startelf und feierte sein Pflichtspiel-Debüt für den Hauptstadt-Club.

Nach der Pause wurden die Gäste mutiger und drängten auf den Anschlusstreffer. Der abgefälschte Schuss von Florian Krüger (51.) prallte an den Pfosten, den Schlenzer von Anthony Ujah vereitelte Kwasigroch. Auf der Gegenseite scheiterte Marten Winkler am Aluminium. Hertha schien sich mit der Führung zufriedenzugeben, ließ sich immer weiter in die eigene Hälfte drängen und lauerte auf Konter. Nur Tabakovic hatte noch nicht genug und krönte seinen fabelhaften Nachmittag mit seinem siebten Saisontor.