Beelitz (dpa/bb) – Kürbisse im XXL-Format kommen am 27. September in Beelitz-Klaistow auf die Waage. Züchter wollen mit ihren Gemüse-Kolossen bei der traditionellen Wiegemeisterschaft antreten. Die Anmeldefrist läuft bereits eine Woche zuvor an diesem Sonntag aus. Im vergangenen Jahr knackte der Sieger-Kürbis die 1.000-Kilo-Marke.

Auf dem Spargelhof Klaistow türmen sich bereits seit zwei Wochen unzählige Kürbisse. Eine große Ausstellung zeigt zudem bis zum 15. November unter dem Motto «Kürbis goes to Hollywood» Figuren der Filmgeschichte.



