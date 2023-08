Cottbus (dpa/bb) – Die Sturmböen in der Nacht zum Samstag haben im Süden Brandenburgs für umgekippte Bäume gesorgt. Die Feuerwehr habe wegen des starken Windes etwa 100 Einsätze seit Freitagabend gehabt, sagte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz am Samstag. Menschen seien nicht verletzt worden, größere Schäden habe es nicht gegeben. Die Leitstellen in den übrigen Regionen berichteten nicht von größeren Einsätzen. Der Deutsche Wetterdienst hatte Gewitter, Starkregen und einzelne schwere Sturmböen – teils von bis zu 100 Kilometer pro Stunde – angekündigt. Am Samstag waren ebenfalls noch Starkregen und Windböen wahrscheinlich.