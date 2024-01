Berlin (dpa/bb) – Trotz heftiger Windböen am Mittwochabend und in der Nacht waren die Folgen aus Sicht der Berliner Feuerwehr ohne Probleme zu bewältigen. Zu 87 wetterbedingten Einsätzen rückte die Feuerwehr aus, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen mitteilte. «Das ist ein Aufkommen, das uns nicht fordert.»

Grund für die Einsätze waren vor allem herabgestürzte Äste und verwehte Baumaterialien. Vereinzelt räumten die Feuerwehrleute umgestürzte Bäume weg. Verletzt wurde demnach niemand. Auch die Polizei verzeichnete zunächst keine sturmbedingten Unfälle in der Stadt.