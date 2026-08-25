Berlin (dpa/bb) – In den kommenden drei Nächten wird die Berliner Museumsinsel erneut zum Freiluftkino: Ab Mittwoch werden bei den Ufa Filmnächten im Kolonnadenhof drei Meisterwerke der Stummfilmzeit gezeigt – begleitet von Livemusik, wie es auf der Internetseite hieß.

Das Motto der diesjährigen Ufa Filmnächte lautet demnach Hollywood. Die drei gezeigten Filme der deutschen Filmemacher Ernst Lubitsch, Paul Leni und Friedrich Wilhelm Murnau entstanden in den 1920er-Jahren in den berühmten Filmstudios in Los Angeles.





Das erwartet die Zuschauer

Zum Auftakt wird am Mittwoch Ernst Lubitschs Verfilmung von Oscar Wildes Gesellschaftssatire «Lady Windermere’s Fan» (deutsch: «Lady Windermeres Fächer») aus dem Jahr 1925 aufgeführt. Am zweiten Abend folgt Paul Lenis Gruselkomödie «The Cat and the Canary» («Spuk im Schloss», 1927).

Am Freitag wird zum Abschluss Friedrich Wilhelm Murnaus mit drei Oscars ausgezeichnetes Hollywood-Debüt «Sunrise» («Sonnenaufgang – Lied von zwei Menschen», 1927) gezeigt. Jeder Film wird von einem anderen Orchester begleitet. Start ist jeweils 21.00 Uhr. Wer Interesse hat, sollte sich beeilen: Der erste Abend ist bereits ausverkauft.