Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Viel Wind, Wolken und etwas Regen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Freitag. Ab und an gibt es zwischen der Wolkendecke und Schauern auch heitere Phasen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte.

Vor allem in der Nähe von Schauern wird es stürmisch mit örtlichen Böen bis 70 Stundenkilometern. Sonst weht es mäßig bis frisch mit Böen bis 55 Stundenkilometer. Zum Abend hin nimmt der Wind ab. Die Temperaturen steigen auf neun bis zwölf Grad.

Nachts erwarten die Wetterexperten gebietsweise Schauer und vereinzelt Gewitter. Anfangs weht ein mäßiger Wind. Gegen Morgen wird es in Schauer- und Gewitternähe stürmischer. Die Temperaturen sinken auf sieben bis vier Grad.

Das Silvesterwochenende beginnt stark bewölkt und teils mit kurzen Gewittern. Stürmische Böen bis 80 Stundenkilometer sind möglich. Sonst weht es überwiegend mäßig. In der ersten Tageshälfte fällt am Samstag zeitweise Regen. Später lockert es auf und bleibt meist trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen sieben und neun Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es trocken und wolkig. Bei frischen Tiefstwerten zwischen vier und ein Grad weht ein mäßiger Wind. Am Silvestertag ist es zunächst unverändert wolkig und niederschlagsfrei. Im Verlauf des Sonntags ziehen mehr Wolken auf und gebietsweise fällt schauerartiger Regen. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von sieben bis zehn Grad.