Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) erhält den Negativpreis «Abschiebeminister 2023». Der Preis werde am Donnerstag im Brandenburger Innenministerium an Stübgen übergeben, teilte die Organisation Jugendliche ohne Grenzen (JOG), ein bundesweiter Zusammenschluss von jugendlichen Flüchtlingen, am Montag mit. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird der Minister den Negativpreis persönlich entgegennehmen.

Nach Angaben der Organisation hatten auf einer Gala im Juni im Berliner Grips-Theater fast 70 Prozent der etwa 150 anwesenden Jugendlichen für die Preisvergabe an Stübgen gestimmt. Der CDU-Minister erhalte den Negativpreis insbesondere für die Pläne für ein Behördenzentrum zur Aus- und Einreise von Ausländern am Großflughafen BER. JOG befürchtet, dass von dort Sammelabschiebungen in großem Stil durchgeführt werden könnten. Zudem würden das Flughafenasyl mit Schnellverfahren und die Plätze für einen Ausreisegewahrsam zur Sicherung von Abschiebungen ausgeweitet, kritisierte die Organisation.