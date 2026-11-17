Berlin (dpa) – Welche wirtschaftlichen Möglichkeiten Wasserstoffleitungen für Unternehmen und Standorte in Ostdeutschland bieten können, soll eine neue Studie untersuchen. Wie die Initiative für Wasserstoff in Ostdeutschland (IWO) mitteilte, hat sie dafür die Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) beauftragt.

Bedarf und Standortchancen

Die FfE will unter anderem künftige Wasserstoffbedarfe und Erzeugungspotenziale verschiedener Nutzergruppen, technologische Alternativen sowie Entwicklungs- und Wachstumsperspektiven analysieren. Auch die Frage, ob ein Anschluss bestehende Industriestandorte stärken, zusätzliche Investitionen ermöglichen oder Neuansiedlungen begünstigen kann, soll untersucht werden.





Standorte ohne zeitnahe Anbindung an das Wasserstoff-Kernnetz werden ebenfalls betrachtet. Wenn es dort keine geeigneten Alternativen zum Einsatz von Wasserstoff gibt, soll die Studie beispielhaft die wirtschaftlichen Bedingungen für Aufbau und Betrieb lokaler Inselnetze prüfen.

«Für Unternehmen kann die Verfügbarkeit von Wasserstoff ein Baustein für zukünftige Investitionsentscheidungen sein, für Erzeuger schafft sie Zugang zu potenziellen Absatzmärkten», sagte IWO-Geschäftsführer Dominik Härle. Einen Zeitplan für die Studie nannte die Initiative nicht.

Was das Kernnetz leisten soll

Das Wasserstoff-Kernnetz soll Erzeugungs- und Verbrauchsregionen in Deutschland verbinden und Wasserstoff über Leitungen zu Unternehmen und anderen Abnehmern transportieren. Der genehmigte Plan umfasst mehr als 9.000 Kilometer Leitungen. Teile des Netzes sind bereits in Betrieb: Nach Angaben der Fernleitungsnetzbetreiber waren im Oktober 537 Kilometer Wasserstoffleitungen in Betrieb – bis Ende 2027 sollen weitere 900 Kilometer hinzukommen. Für Betriebe mit künftigem Wasserstoffbedarf kann ein Anschluss den Zugang zur Versorgung ermöglichen und bei Investitions- und Standortentscheidungen eine Rolle spielen.