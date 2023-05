Berlin (dpa/bb) – Wegen eines Stromausfalls in zwei Gebäudeteilen der Charité in Berlin-Mitte hat die Feuerwehr in der Nacht mehrere Patienten verlegt. Die Einsatzkräfte brachten zwischen circa 2.30 Uhr und 5.30 Uhr acht Patienten in andere Teile der Klinik und fünf Menschen in andere Krankenhäuser, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen mitteilte.

Von dem Stromausfall betroffen war unter anderem die Rettungsstelle, die laut Feuerwehr vorübergehend nicht erreichbar war. Rettungswagen fuhren ihre Patienten in der Zeit in andere Krankenhäuser. Die Feuerwehr war mit rund 46 Kräften und einem mobilen Notstromaggregat im Einsatz. Am Morgen war der Strom nach dem etwa dreistündigen Ausfall wieder da. Die Ursache des Ausfalls war zunächst unklar.