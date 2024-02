Berlin (dpa/bb) – Ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern ist in Prenzlauer Berg vor dem Jüdischem Friedhof eskaliert. Dabei wurde eine Person verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Polizei und Rettungswagen seien vor Ort gewesen, die Schönhauser Allee teils gesperrt. Ursache für den Streit soll nach ersten Erkenntnissen gewesen sein, dass ein Fahrer mit ein zum Friedhof gehörendes Auto vor der Anlage rangiert haben soll. Das soll einen zweiten Verkehrsteilnehmer derart aufgebracht haben, dass es zum Streit kam, der in Handgreiflichkeiten gipfelte. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Streit keinen religiösen oder politischen Hintergrund gehabt. Weitere Details konnte die Polizeisprecherin nicht nennen. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet.