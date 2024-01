Berlin (dpa/bb) – Bei einem Streit zwischen mehreren Menschen in Berlin-Reinickendorf sind zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Die beiden Brüder im Alter von 45 und 33 Jahren gerieten am Donnerstagabend auf der Residenzstraße mit zwei anderen Männern und einer Frau in eine Auseinandersetzung, wie die Polizei mitteilte. Einer der Kontrahenten stach demnach zu. Mit Stichverletzungen flohen die Brüder mit einem Fahrzeug vom Tatort und in ein Krankenhaus. Der Ältere wurde ambulant behandelt, der 33-Jährige musste am Rücken operiert werden. Die Polizei ermittelt.