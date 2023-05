Berlin (dpa/bb) – Drei Fahrgäste sind in einem Berliner Bus von einem Mann verletzt worden und mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der mutmaßliche Täter konnte nach dem Angriff in der Nacht zum Montag flüchten, wie die Polizei mitteilte. Vorangegangen sein soll ein Streit zwischen dem Mann und einem weiteren Fahrgast, der kurz zuvor mit zwei weiteren Menschen in den Bus der Linie M 11 in Berlin-Johannisthal eingestiegen sei.

Nach Angaben der Polizei berichtete eine Zeugin, der Täter habe während des Streits einen Gegenstand aus seiner Tasche gezogen und um sich geschlagen. Dadurch seien der 37 Jahre alte Businsasse und seine Begleiterin (38) verletzt worden. Ein 26-Jähriger, der zu Hilfe kommen wollte, habe ebenfalls Schnittverletzungen erlitten.