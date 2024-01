Wusterhausen/Dosse (dpa/bb) – Ein Bewohner einer Asylunterkunft in Wusterhausen/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) hat einen Mitbewohner bei einem Streit mit einem Messer verletzt. Der 35 Jahre alte betrunkene Angegriffene soll den mutmaßlichen Angreifer am Montagabend immer wieder verbal provoziert haben, wie die Polizei mitteilte. Der 37-Jährige nahm demnach ein Obstmesser und stach in Richtung des Mitbewohners.

Der 35-Jährige wurde laut Polizei durch den Stich leicht verletzt und ambulant im Rettungswagen behandelt. Der Verletzte trat den Angaben zufolge weiterhin sehr aggressiv auf, weswegen ihm Handschellen angelegt wurden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz seiner eigenen Person kam er in ein Gewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie es hieß.