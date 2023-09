Berlin (dpa/bb) – Ein heftiger Familienstreit ist in Berlin in einer Schlägerei und anschließenden Angriffen auf die Polizei geendet. Zuerst soll am Sonntagabend ein 45-jähriger Mann in Wilmersdorf eine 43-jährige Frau mit der Faust niedergeschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Beteiligt an der Auseinandersetzung in der Brandenburgischen Straße waren auch zwei junge Männer im Alter von 20 und 24 Jahren sowie eine 23-jährige Frau, einige von ihnen waren betrunken. Als ein 32-jähriger Zeuge eingriff, um zu schlichten, soll die gesamte Familie so auf ihn eingeschlagen haben, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Beim Eintreffen der Polizei leisteten die Familienmitglieder massiven Widerstand und verletzten vier Polizisten. Alkoholtests ergaben bei dem 24-jährigen und bei der 43-jährigen Frau Werte über zwei Promille.