Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Tiergarten so schwer verletzt worden, dass er in einer Klinik notoperiert werden musste. Laut Zeugenaussagen gerieten fünf Männer am Montagnachmittag in der Kurfürstenstraße in Streit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach soll ein Mann im weiteren Verlauf einem 32-Jährigen mit einem Messer Verletzungen an den Händen und Kopf zugefügt haben. Auch sollen den Aussagen zufolge Pflastersteine geflogen sein, von denen der 32-Jährige möglicherweise am Kopf getroffen wurde. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Streits.