Berlin (dpa/bb)- Bei einem Streit ist ein 30 Jahre alter Mann mutmaßlich mit einem Messer im Gesicht verletzt worden. Er sei am Mittwochabend in der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain mit drei Unbekannten in einen Streit geraten, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Demzufolge habe einer von ihnen ein Messer gezogen und den 30-Jährigen im Gesicht verletzt. Nachdem Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, ergriff das Trio die Flucht. Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zum Hintergrund des Streits konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Täter konnten durch die Beamten bislang nicht ermittelt werden.