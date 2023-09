Berlin (dpa/bb) – Ein Streit zwischen Sportlern zweier Fußballmannschaften in Berlin-Neukölln ist in eine Schlägerei ausgeartet. Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge am Sonntagmittag zu dem Sportplatz am Buckower Damm ausgerückt.

Dort sollen sich Spieler beider Mannschaften zunächst verbal einen Streit geliefert haben und dann auch handgreiflich geworden sein. Als ein 38-jähriger Trainer eingriff, soll ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Daraufhin wurde er laut Polizei zu Boden gerissen, weiter geschlagen und getreten. Die 38-jährige Lebensgefährtin des Trainers, die ihrem Partner helfen wollte, soll am Hals gegriffen und weggedrückt worden sein.

Alle Beteiligten lehnten den Angaben zufolge eine medizinische Behandlung ab. Die Ermittlungen dauern an.