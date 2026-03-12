Berlin (dpa/bb) – Wegen eines Pilotenstreiks bei der Lufthansa müssen sich auch Fluggäste in Berlin auf Einschränkungen einstellen. Auf der Internetseite des Hauptstadtflughafens BER wurden am Morgen mehrere Flüge nach Frankfurt und München als gestrichen angezeigt.

Sowohl heute als auch morgen müssten Passagiere mit Flugausfällen rechnen, hieß es auf der Internetseite. Betroffene Passagiere würden per E-Mail kontaktiert. «Bitte prüfen Sie Ihren Flugstatus.»





Der zweitägige Pilotenstreik hat in der Nacht begonnen. Der streikenden Gewerkschaft Vereinigung Cockpit zufolge fällt der Streik diesmal kleiner aus als bei der ersten Welle vor einem Monat.

Gewerkschaftschef Andreas Pinheiro erwartet bundesweit rund 300 Flugausfälle pro Tag. Bei der ersten Streikwelle am 12. Februar waren laut Lufthansa rund 800 Flüge und damit mehr als das Doppelte ausgefallen. Damals hatte sich auch die Kabinengewerkschaft Ufo an dem Ausstand beteiligt.