Berlin (dpa/bb) – Ein Streifenwagen ist auf dem Weg zu einem Autodiebstahl in Berlin-Zehlendorf mit einem Auto zusammengestoßen. Alle drei Polizisten sowie der 74 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurden bei dem Unfall am Montagabend in der Berliner Straße verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach musste der 74-Jährige aus seinem Auto befreit werden und wurde im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut. Der Fahrer des Streifenwagens blieb zur Beobachtung im Krankenhaus. Seine Kollegen wurden ambulant behandelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 74-Jährigen gegen eine Fußgängerampel geschleudert. Die Unfallstelle war mehrere Stunden gesperrt. Beide Wagen wurden sichergestellt, wie es hieß. Wie genau es zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt.