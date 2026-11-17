Berlin (dpa/bb) – Ein Streifenwagen ist in Berlin-Lichterfelde auf dem Weg zu einem Einsatz mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der 26 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und zwei der drei Polizisten in dem Einsatzwagen klagten nach dem Zusammenprall am Montagabend über Schmerzen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Der Polizist, der den Wagen steuerte, konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Den Angaben zufolge waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer des Einsatzwagens bei Rot auf eine Kreuzung gefahren sein, als von links plötzlich der andere Wagen auftauchte. Der Fahrer gab an, er habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er hatte laut Polizei Grün. Der Polizeiwagen soll mit Blaulicht und Sirene unterwegs gewesen sein.



