Berlin (dpa/bb) – Autofahrer in und um Berlin müssen sich am Samstag auf eine Sperrung an der A10 und Einschränkungen auf der Grünauer Straße (Altglienicke) einstellen.

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale wird zwischen 8.00 und 12.30 Uhr die A10 Ausfahrt Freienbrink (Oder-Spree) in Richtung Dreieck Barnim gesperrt. Grund dafür ist der Umbau der Anschlussstelle am östlichen Berliner Ring.

In Altglienicke finden zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr Kranarbeiten an der Grünauer Straße statt. In dieser Zeit wird die Straße in beide Richtungen zwischen Normannenstraße und Keltensteig für Autos und Radverkehr gesperrt.