Berlin (dpa/bb) – Am Freitag müssen sich Autofahrer in Berlin wieder auf einige Einschränkungen einstellen. Für den Halbmarathon am Sonntag werden am Freitag erste Sperrungen in Tiergarten eingerichtet, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Ab sechs Uhr wird die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Behrenstraße gesperrt. Ab etwa 18 Uhr wird die Straße des 17. Juni dann in beiden Richtungen ab Großer Stern geschlossen.

Auch auf der Ebertstraße, John-Foster-Dulles-Allee, Yitzhak-Rabin-Straße, Scheidemannstraße Ecke Dorotheenstraße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße und Paul-Löbe-Allee werden dann Sperrungen für den Halbmarathon eingerichtet. Bis zum frühen Montagmorgen sollen voraussichtlich alle wieder abgebaut sein.

In Biesdorf werden auf der Köpenicker Straße ab Freitag sieben Uhr Maßnahmen zur Instandsetzung der Fahrbahn durchgeführt. Dafür wird die Straße in beiden Richtungen zwischen Zimmermannstraße und Heesestraße für den Autoverkehr geschlossen. Eine Umleitung ist nach VIZ-Angaben ausgeschildert.