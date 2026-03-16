Potsdam (dpa/bb) – Die Bundespolizei feiert 75. Geburtstag. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres hat die Behörde in Potsdam einen ICE sowie eine Straßenbahn mit Motiven der Bundespolizei vorgestellt. «Jetzt einsteigen: Deine Karriere bei der Bundespolizei», heißt es etwa auf der 42 Meter langen Tramlink-Straßenbahn, auf deren Front auch Beamte zu sehen sind. Beide Fahrzeuge sollen in den kommenden Monaten auf das Jubiläum aufmerksam machen, wie die Bundespolizei mit Sitz in Potsdam mitteilte. Auf dem ICE heißt es: «Gemeinsam sicher unterwegs: Wir gratulieren zu 75 Jahren Bundespolizei».

1951 als Bundesgrenzschutz gegründet

Seit ihrer Gründung 1951 als Bundesgrenzschutz hat sich die Bundespolizei eigenen Angaben zufolge zu einer Sicherheitsbehörde mit vielfältigen Aufgaben entwickelt. Dazu gehören heute der Schutz des Bahnverkehrs mit einem Streckennetz von 33.478 Gleiskilometern und rund 5.700 Bahnhöfen und Haltepunkten, die Sicherung von 3.831 Kilometern Land- und 888 Kilometern Seegrenze sowie die Luftsicherheit an 13 großen deutschen Flughäfen. Zudem ist die Bundespolizei an internationalen Einsätzen beteiligt und unterstützt andere Sicherheitsbehörden im In- und Ausland.





Die beiden Züge wurden gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG und dem Verkehrsbetrieb in Potsdam präsentiert.