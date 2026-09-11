Potsdam (dpa/bb) – Eine 80 Jahre alte Radfahrerin ist in Potsdam von einer Straßenbahn erfasst worden. Die Frau wurde bei dem Unfall am Mittag lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die Frau fuhr zunächst auf einem Radweg und wollte dann laut Polizei an einer Fußgängerfurt die Straße überqueren.

Dabei schien sie die herannahende Straßenbahn übersehen zu haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Obwohl der Fahrer demnach eine Vollbremsung einleitete, kam die Bahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und überrollte die Frau und ihr Fahrrad. Die Fahrgäste in der Bahn und der Fahrer blieben unverletzt.



