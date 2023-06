Berlin (dpa/bb) – Die Auswirkungen des Unwetters der vergangenen Nacht haben auf der Heerstraße in Höhe Freybrücke in Berlin-Spandau am Freitagmorgen Staus und Verkehrseinschränkungen ausgelöst. In der Nacht auf Freitag kam es dort zu Überschwemmungen der Kanalisation, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Demnach pumpten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Berliner Stadtreinigung das Wasser ab. Gegen 2 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet – dennoch war die Straße am Freitagmorgen in beide Richtungen gesperrt.

Nach Angaben der «B.Z.» konnte das Wasser aufgrund von anhaltendem Regen und verstopften Gullys weiterhin nicht ablaufen, daher waren Mitarbeiter der Stadtreinigung auch in den Morgenstunden damit beschäftigt, das Wasser abzupumpen. Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) sorgte die Vollsperrung daher für Stau auf den Umfahrungsstraßen. Derzeit dauert die Vollsperrung noch an, könnte aber in Kürze aufgehoben werden, wie die VIZ auf Twitter mitteilte. Die Heerstraße ist Teil der Bundesstraße 5 und der Bundesstraße 2.