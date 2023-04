Potsdam (dpa/bb) – Die Störung des Internetportals der Polizei Brandenburg hält seit dem Cyberangriff vor einer Woche an. Das Innenministerium nannte am Dienstag zunächst keinen Zeitpunkt, wann die Online-Wache wieder normal funktionieren soll. «Derzeit ist eine Normalisierung der Kommunikationsverbindungen festzustellen», teilte ein Sprecher mit. Es würden weitere technische Maßnahmen geprüft, um einen sicheren Betrieb der Website zu gewährleisten.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam sagte zu den Ermittlungen: «Die sichergestellten Datensätze werden ausgewertet.» Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der Computersabotage. In mehreren Bundesländern hatte es in der vergangenen Woche Angriffe auf Websites öffentlicher Stellen gegeben.

Am 4. April waren die Online-Services der Polizei Brandenburg offline geschaltet worden. Die Internetwache wurde dem Ministerium zufolge mehrfach attackiert. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen seien umgesetzt worden. Es soll sich um Angriffe gehandelt haben, bei dem Server durch massenhafte Anfragen gezielt überlastet werden.